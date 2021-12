54-jarige Waldy overleden bij verkeersongeval met houttruck op Bosjebrug

De man die vanmiddag om het leven kwam bij het zwaar verkeersongeval met een houttruck op de Bosjebrug, is de 54-jarige Waldy S. Poniran. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist laten weten.

De politie van het bureau Nieuwe Haven kreeg omstreeks 12.40 uur vanuit het Command C enter een melding van een zware aanrijding die had plaatsgevonden bij de voet van de Wijdenboschbrug tussen een aantal voertuigen.

Daar aangekomen constateerde de politie dat een vrachtvoertuig met een lading houtblokken die vanuit de richting van Meerzorg kwam aangereden richting Paramaribo voor een enorme ravage heeft gezorgd.

Door tot nog toe onduidelijke oorzaak kwam het vrachtvoertuig in botsing met een aantal voertuigen, waaronder een politievoertuig met drie vrouwelijke wetsdienaren en twee motorrijders van de politie. Eén politievrouw zat ook bekneld in het dienstvoertuig en is door de brandweer uit haar benarde situatie bevrijd.

Een aantal personen die zowel licht- als zwaargewond zijn geraakt, werden met de ambulance afgevoerd naar de RGD-poli te Meerzorg en de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Los van de vijf politieambtenaren die zijn afgevoerd, zijn de persoonsgegevens van de overige slachtoffers nog niet bekend.

Waldy Poniran die bekneld zat in zijn voertuig en geen teken van leven meer vertoonde, werd door de brandweer uit de auto gehaald. De ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen meldt de politie.

De brug was tot laat afgesloten voor het verkeer: