VIDEO: Brandweer weet erger te voorkomen bij felle brand in Nickerie

De brandweer in Nickerie heeft in de vroege ochtend van dinsdag erger weten te voorkomen, door kordaat optreden bij een felle brand aan de Wilhelminastraat. Een erfwoning vloog in brand waarbij de vlammen dreigden over te slaan naar belendende panden.

In een van die panden zouden er gascilinders aanwezig zijn, verteld een buurtbewoner aan onze redactie. Als het Korps Brandweer Suriname 5 minuten later was, zou er wellicht sprake zijn van een enorme ramp, aldus de buurtbewoner.

De schade bleek beperkt tot één erfwoning die volledig vernield is door het vuur. De belendende panden liepen schroeischade op. De brandweer was in de ochtend nog bezig met nablussingswerkzaamheden, zoals in onderstaand filmpje te zien is: