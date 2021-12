Su Aid haalt tot nu toe SRD 1.4 miljoen op

Deze maand is de inzamelingsactie Su Aid weer opgestart. Su Aid is een initiatief om geld in te zamelen voor het goede doel in Suriname. Door twee grote donaties de afgelopen dagen, staat de teller momenteel op SRD 1,4 miljoen.

Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de Nierstichting Suriname (NSS) om het Nationale Nierdialyse Centrum op te knappen en uit te breiden. Su Aid wil daarvoor op z’n minst SRD 2,5 miljoen ophalen.

Het eerste grote bedrag kwam afgelopen weekend binnen. Het bedrijf Hatramij heeft NV SRD 65.000 gedoneerd. Dat gebeurde tijdens het Radio 10 programma The Weekend Flight dat vanuit Nickerie werd gepresenteerd (foto).

Maandag heeft Staatsolie, dat op die dag 41 jaar bestond, een flink bedrag geschonken. Su Aid kreeg van de oliemaatschappij een schenking van maar liefst US$ 41.000,-.

Door deze twee donaties is op dit moment ruim de helft van de beoogde SRD 2,5 miljoen opgehaald.