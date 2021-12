Poke live op dinnershow 30 december in Suriname

Paramaribo’s grootste overdekt openlucht center, @t live entertainment center, sluit het jaar samen met al haar vrienden af middels een exclusieve fingerfood dinnershow op donderdag 30 december 2021. Proost op een veilige manier mee op het aankomend nieuwe jaar.

Geniet van een zelf samengesteld heerlijk finger food menu, waarbij vegetarisch ook mogelijk is. Tijdens het culinair gedeelte zullen er spectaculaire live-acts zijn die zorgen voor het nodige amusement. Zo zijn Poke en friends aanwezig. Er zijn slechts een beperkt aantal tafels beschikbaar, dus zet deze avond vast in je agenda en reserveer zo snel mogelijk.

Reserveer tijdig en betaal je tafel vooraf via +597 893-0842.

Let op: de tafel dient vooraf betaald te worden. Op de avond zelf is dit niet mogelijk wegens de beperkte capaciteit. Elke tafel moet als groep tegelijkertijd arriveren. Het is niet mogelijk om individueel naar binnen te gaan. Inloop is vanaf 17:00u. de show begint om 18:00u en eindigt om 22.00u. Afterdinner tot 22:45

Er zijn verschillende soorten tafels beschikbaar:

tafel silver : $500,- (4 personen)

tafel gold: $1000,- (4 personen)

tafel platinum : $2000,- (6 personen)

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de COVID-19 richtlijnen van de overheid en het ministerie van volksgezondheid. Ook worden extra maatregelen in acht genomen rondom hygiëne, zoals:

een voorafgaande check op eventuele klachten

desinfecteren van handen bij binnenkomst

desinfecterende zeep bij de toiletten

1,5 m afstand gedurende de avond is vereist!

*respecteer de maatregelen, houd gepaste afstand van elkaar & geniet van een exclusieve avond!

𝗔𝗟𝗚𝗘𝗠𝗘𝗡𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗘 –

locatie: @t live entertainment center

adres: lalarookhweg 48

wanneer: donderdag 30 december 2021