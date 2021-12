Ontvluchtte arrestant geeft valse naam op bij aanhouding maar valt door de mand

Een ontvluchtte arrestant in Suriname is gisteren door de mand gevallen, toen hij kort na zijn ontvluchting werd aangehouden door de politie. De man probeerde weg te komen en gaf de politie in eerste instantie een valse naam en verklaring, maar de politie kwam snel achter de waarheid.

De politie kreeg een tip dat een man zou zijn gesignaleerd op het bovenste gedeelte van een cellenhuis bij een politiepost in Wanica. De politiepost werd direct omsingeld, waarna een man achter het cellenhuis werd aangetroffen. Hij werd gelijk aangehouden voor verder onderzoek.

De man gaf een valse naam door aan de politie en verklaarde dat hij daar was om een telefoon en drugs het cellenhuis in te smokkelen.

Tijdens de dienstwisseling werd ontdekt dat een arrestant was ontvlucht. Een onderzoek werd ingesteld waarbij bleek dat de spijlen van de luchtruimte bij het cellenhuis waren geforceerd.

De ontvluchtte arrestant werd door een collega van een andere afdeling positief herkend als te zijn de arrestant die ontbrak. Na de herkenning gaf de arrestant toe dat hij gepoogd had om uit het cellenhuis te vluchten. De arrestant werd na verhoor wederom achter de tralies gezet.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.