Feest in café Nickerie: proces-verbaal en boetes uitgedeeld

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend een proces-verbaal opgesteld en boetes uitgedeeld, vanwege het overtreden van Covid-protocollen. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Na verkregen melding in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 december 2021 stelde de politie van Nickerie op een adres aan de van Drimmelenpolder een onderzoek in. Volgens die melding was er een feest gaande op voornoemd adres.

Bij aankomst op de locatie bleek het te gaan om een café en troffen de wetsdienaren een menigte van bijkans 60 personen aan.

De eigenaar van het café, ene L.W. werd proces-verbaal aangezegd ter zake overtreding van het verbod om voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten open te hebben. Daarnaast werden een aantal bezoekers geverbaliseerd ter zake overtreding van het uitgangsverbod.