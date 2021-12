Bewoners Gangaram Pandayweg barricaderen weg opnieuw uit onvrede

De Gangaram Pandayweg in Saramacca is vanmorgen weer gebarricadeerd door enkele boze buurtbewoners. Ze zijn niet te spreken over de staat van de weg en willen aandacht hiervoor. Vandaar dat de weg gebarricadeerd is, waardoor niemand richting Staatsolie kan.

Vorige maand werd een delegatie van bewoners aan bovengenoemde weg ontvangen door de districtscommissaris van Saramacca. Die heeft de problemen toen aangehoord en de bewoners toegezegd de aangehaalde problemen met de bevoegde instanties en/of ministeries te zullen bespreken.

Een buurtbewoners geeft aan dat er zoveel beloftes zijn gedaan maar dat de bewoners aan hun lot zijn overgelaten. De weg verkeerd nog steeds in zeer slechte staat, er is stofoverlast en er zijn grote kuilen. Een andere bewoners zegt dat het een jaarlijks terugkerend probleem is in december.

Veel auto’s zitten vast. Gisteren kon een bus met schoolkinderen uren geen gebruik maken van de weg en zaten de leerlingen vast in de bus. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen, waarna de bewoners tot actie over gingen.

Een jaar geleden werd de weg ook al gebarricadeerd.