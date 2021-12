42 nieuwe besmettingen en 1 coronadode

In Suriname zijn maandag 13 december weer 42 nieuwe besmettingen geregistreerd, na 436 keer testen. Het besmettingspercentage bedraagt hierdoor 9,6%. De meeste besmettingen zijn in Paramaribo en Wanica.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat er sprake is van 1 coronadode. Het totaal aantal personen dat overleden is aan de gevolgen van besmetting met het virus, is hierdoor gestegen naar 1.178.

Verder worden op dit moment 19 personen in de ziekenhuizen en 12 op de intensive care behandeld.

De cijfers van maandag 13 december 2021: