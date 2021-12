Suriname zal profiteren van GEF-projecten om overbevissing te verminderen

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) verwelkomde afgelopen week de goedkeuring van de Global Environment Facility (GEF) voor vier door de FAO geleide projecten in acht landen, goed voor in totaal meer dan $ 13,6 miljoen aan financiering. Het besluit werd genomen tijdens de 61e vergadering van de GEF-raad, het belangrijkste bestuursorgaan, dat virtueel werd gehouden.

De nieuwste projecten zullen dringende milieu-uitdagingen aanpakken – zoals landdegradatie en bodemerosie, verlies van biodiversiteit, niet-duurzame visserij en voedselproductie – die de voedselzekerheid en het levensonderhoud van honderdduizenden mensen over de hele wereld beïnvloeden.

“Het voorkomen en omkeren van degradatie is met name belangrijk voor de transformatie van wereldwijde agrovoedingssystemen”, zegt FAO-directeur-generaal QU Dongyu. “Deze projecten zijn een belangrijke nieuwe poging om onze hulpbronnen te beschermen en te verbeteren om een ​​betere productie, betere voeding, een beter milieu en een beter leven voor iedereen te bereiken.”

De meest recente projecten die door het GEF moeten worden goedgekeurd, zullen landen en gemeenschappen helpen om aangetast land en zeegezichten te herstellen, duurzamere en klimaatbestendigere praktijken toe te passen en meer regionale samenwerking te bevorderen.

De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met en medegefinancierd door de regeringen van Barbados, Kaapverdië, Guyana, Maleisië, de Marshalleilanden, Suriname, Thailand, Trinidad en Tobago en zullen direct ten goede komen aan meer dan 135.000 mensen en het herstel van meer dan 4.150 hectare aangetaste landschappen . Het algemene beheer van meer dan 5 miljoen hectare land- en mariene habitats zal worden verbeterd en 37.000 ton overgeëxploiteerde visbestanden zullen worden verplaatst naar meer duurzame niveaus, in een belangrijk initiatief dat samenvalt met het Internationaal Jaar van de ambachtelijke visserij en aquacultuur 2022 .

Barbados, Guyana, Suriname, Trinidad en Tobago zullen samenwerken aan een project dat gericht is op het terugdringen van overbevissing en het bevorderen van meer verantwoorde visserij en mariene instandhouding, terwijl een project op de Marshalleilanden gericht is op het herstellen van aangetaste bossen en het verbeteren van het mariene beheer in een poging om te transformeren agrofood systemen.

FAO is een partneragentschap van de GEF, een samenwerkingsverband van 18 agentschappen en 183 landen dat zich bezighoudt met ’s werelds meest uitdagende milieuproblemen met betrekking tot biodiversiteit, klimaatverandering, landdegradatie, chemicaliën en internationale wateren. GEF verstrekt subsidies aan landen om deze uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd bij te dragen aan belangrijke ontwikkelingsdoelen, zoals voedselzekerheid.

Sinds december 2018 heeft de FAO meer dan $ 580 miljoen aan GEF-subsidies gemobiliseerd voor lidstaten, waaronder de nieuwste projecten, waarvan meer dan 4,6 miljoen mensen profiteren en waardoor de FAO een van de vier beste GEF-agentschappen wereldwijd is.