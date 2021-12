Auto raakt van de weg en slaat over de kop

Deze personenauto is zondagavond kort na het ingaan van de avondklok in Suriname, over de kop geslagen aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De automobilist zou de controle over het stuur hebben verloren en van de weg zijn geraakt. Het voertuig belandde deels in een goot, sloeg vervolgens over de kop en kwam tegen een schutting tot stilstand.

De wagen is zwaar beschadigd. De politie is ter plaatse bezig de schade op te nemen.