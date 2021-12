Akoloi Kondee voorzien van elektriciteit

Het dorp Akoloi Kondee te Papatam is op zondag 12 december 2021 voorzien van 1×24 uur elektriciteit. In november 2020 startte het elektrificatieproject en heeft na één jaar 15 gebieden op het elektriciteitsnet aangesloten. “Behalve dorpen als Moengotapu, Pelgrimkondre en Dantapu zijn ook de Van Pettenpolder en het Lachmanproject in Nickerie voorzien van elektriciteit”, benadrukt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname.

“Het gebied van Papatam wordt van energie voorzien vanuit de centrale van Albina”, zegt waarnemend directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Marcel Eyndhoven. Er is 4 km hoogspanningsnet aangelegd en de distributienetten naar de huizen zijn reeds aangelegd. De grootste uitdaging van dit project lag in de voorziening van materiaal. Dit is tijdig opgelost zodat het project op tijd kon worden opgeleverd. De bewoners zullen de huis installaties in orde moeten maken en na goedkeuring en registratie kunnen zij gebruik maken van de aangeboden elektriciteit. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk geeft aan dat ingaande januari 2022 meerdere dorpen in Boven-Suriname en Galibi voorzien zullen worden van stroom.

De lokale gemeenschap wordt door minister Abiamofo op het hart gedrukt zuinig om te gaan met stroom. Dankzij het vernieuwde, weliswaar impopulair beleid inzake de verhogingen van de stroomtarieven kon dit elektrificatie project worden uitgevoerd. Volgend jaar worden er nog 100 dorpen voorzien van stroom. Hier zal gebruik worden gemaakt van zonnepanelen. Vicepresident Brunswijk geeft onder meer aan dat hij niet zal stilzitten en zaken zoals het opstarten van een asfalteringsproject te Papatam en omgeving zal aanpakken. Hij wil dat het binnenland en de districten, evenals Paramaribo, tot ontwikkeling worden gebracht. “Wij halen het bij lange na niet bij Paramaribo, maar een begin zal worden gemaakt,” stelt de hoge regeringsfunctionaris vast.

De Vicepresident zal zich tevens inzetten dat het grondenrechtenvraagstuk binnen een jaar behandeld en afgewikkeld is. Dit vraagstuk ligt al op het bord van de voorzitter van de Nationale Assemblee, Marinus Bee. Voorts belooft de vicepresident dat hij in de komende jaren hard zijn best zal doen om de achtergestelde groepen van het binnenland uit hun isolement zal halen.