Speciale inzamelingsactie om Kerstpakketten samen te stellen voor behoeftigen

De Stichting Colors Events & Entertainment wil speciaal voor Kerst een inzamelingsactie houden, waarmee zij 100 pakketten wil samenstellen voor behoeftigen. Dat heeft voorzitter Raoul Donner aan de Waterkant.Net redactie laten weten.

“Het gaat niet om hoeveel we geven, maar hoeveel liefde we erin stoppen. Kerst gaat over liefde, vreugde en geven vanuit het hart. Give safely to charity this Christmas”, aldus Donner. Hij vraagt een ieder die kan bijdragen voor dit sociale project, deze bijdrage te leveren in de vorm van voedingsmiddelen en/of een sociale bijdrage.

De pakketten bestaan uit blom, gele erwten, suiker, zout, uien, knoflook, bruine bonnen, doperwten, tomaten sardien, olie sardien, spijsolie, stroop, pindakaas, thee, bamie, rijst, boutjes (halal), toilet papier, badzeep, afwasmiddel en kerstbrood.

“Uw donatie kan een feestelijke kerst bezorgen voor een familie in deze zware tijd! U kunt tot en met uiterlijk 20 december 2021 doneren. Mensen die bereid zijn te willen helpen mogen ons contacten op 08620331 – 07223929”, aldus de initiatiefnemers.