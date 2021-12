Minister Levens geeft meer inzicht over actuele onderwijszaken

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MinOWC), is op vrijdag 10 december 2021 tijdens een persconferentie breedvoerig ingegaan op verschillende aspecten het onderwijs rakende. Er is onder andere gesproken over de onderwijsvernieuwing inclusief leerjaar negen, beveiliging op scholen, afstandsonderwijs, onderwijs binnenland, bouwwerkzaamheden en cultuur.

Volgens minister Levens zijn er nog heel wat vragen over de onderwijsvernieuwing die in feite niet zo een ingewikkeld vraagstuk is. De gedachtegang hierachter is dat elk kind telt en recht heeft om te kunnen groeien in de samenleving. Dat de vernieuwing soms niet wordt begrepen kan liggen aan het feit dat sommige leerkrachten gewend zijn aan de methode die hun op de pedagogische instituten is aangeleerd. Een belangrijk gegeven is dat niet ieder kind op dezelfde manier leert. Daarom wordt nu het accent gelegd op wat kinderen wel of niet kunnen, de talenten dus, zei minister Levens.

Om naar dit systeem van ontwikkelingsgericht onderwijs over te stappen zijn leerkrachten getraind. De trainingen zijn nog gaande. Met deze vernieuwingen blijven kinderen ook niet meer zitten, benadrukte de bewindsvrouw. Er wordt nu ook gewerkt met groepen van maximaal vijftien leerlingen. In Suriname zijn er enkele scholen waar kinderen al jaren niet blijven zitten. De school van schoolleider Marion Marte van OS II Meerzorg is hier een voorbeeld van.

Volgens schoolleider Marte wordt er aan het begin van ieder schooljaar nagegaan welke kinderen snel zijn of extra hulp nodig hebben tijdens de les. Na de inventarisatie wordt de leerstof aangepast aan het niveau van het kind. Als deze werkwijze wordt toegepast, haalt de school goede resultaten. Wat leerkrachten moeten doen is meer geduld hebben met de leerlingen en motiveren dat zij wel mee kunnen. De schoolleider is ervan overtuigd dat dit systeem werkt, want de school kent al jaren geen zittenblijvers. Ze gaf verder aan dat het systeem niet nieuw is. Wel is er een verandering opgetreden bij het overgangsrapport, omdat nu het cijfer moet worden uitgelegd aan de ouders en de leerkracht van het volgend leerjaar. “Dat een kind niets kent komt niet voor,” benadrukte Marion Marte die leerkrachten motiveert om dit systeem te omarmen.

Beveiliging

De beveiliging op scholen is volgens minister Levens een van de uitdagingen voor het departement. Onderwijsinstellingen worden vaak geconfronteerd met diefstal. Bij de beveiliging zijn de leerlingen en leerkrachten nu topprioriteit voor het MinOWC, maar er wordt gewerkt aan betere beveiliging in de avonduren op scholen.

Bouwwerkzaamheden

In gebieden waar er nog geen scholen zijn, zal er worden gebouwd. Ook het Directoraat Cultuur besteedt aandacht aan de gebouwen. De binnenstad van Paramaribo staat ook op de Werelderfgoedlijst