37-jarige toerist uit Nederland verdronken op Curaçao

Op Curaçao is afgelopen vrijdag een toerist uit Nederland verdronken in zee. Volgens Curaçaose media gaat het om de in Nederland geboren Vishwanand Akaashkumar Gainda (37).

Het slachtoffer was met een familielid aan het duiken bij het strand van Porto Marie (foto). Hij zou daarbij uit het zicht zijn geraakt. Een half uur later werd hij onder water gevonden meldt curacao.nu.

Terug aan wal werd gestart met reanimatie, maar dat mocht niet baten. Gainda is het 3e verdrinkingsslachtoffer binnen één week op het eiland.