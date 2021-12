Nationale Kerstboom weer opgezet op Onafhankelijkheidsplein

Op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van de nationale Kerstboom. Deze krijgt een hoogte van 25 meter. Het is een andere boom dan die van voorgaande jaren.

Op dit moment is men bezig met de metalen constructie van de kerstboom, die dit jaar niet door Roeli’s Lightning & Decor wordt opgezet. Volgens de Surinaamse regering heeft het bedrijfsleven ingesprongen en kost de boom de staat niets.

Komende week zullen de lichten worden aangemaakt. Dit is de laatste jaren een officieel evenement geworden. De organisatie lag vorig jaar in handen van het kabinet van de First Lady.