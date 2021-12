Man die coronavirus via website te koop aanbiedt aangehouden

De Nederlandse fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een man aangehouden die het coronavirus via een website te koop aanbood. De man wordt beschuldigd van oplichting, meldt De Telegraaf vanmorgen.

Voor €33,50 kon men online via de website jaikwilcorona.nl een coronakit bestellen bestaande uit een buisje met het virus, waarmee de koper zichzelf zou kunnen besmetten. Volgens de website zou alles wat nodig was voor een bewuste besmetting eenvoudig per post bezorgd worden.

Nadat je jezelf besmet had, zou een test bij de GGD eerst positief zijn en later, als je weer genezen bent, negatief. Met een genezenverklaring van de GGD zou men dan vervolgens, zonder vaccinatie, weer toegang kunnen krijgen tot het uitgaansleven, schrijft de krant.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is niet te spreken over het intitiatief. “Het coronavirus is gevaarlijk. Je kunt er ernstig ziek van worden. En je kunt anderen besmetten, die op hun beurt ernstig ziek kunnen worden. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar”, aldus een woordvoerder van IGJ tegen de krant.