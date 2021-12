Man (51) kreeg 150 SRD om cocaïne in gestoofde mopé te smokkelen

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, hebben in de eerste week van december de 51-jarige postverzender Ronny D. op zijn woonadres te Paramaribo opgespoord en aangehouden. Hij probeerde cocaïne in een postpakket te smokkelen meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte heeft op dinsdag 5 oktober van het lopend jaar een postpakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. De douanerecherche trof tijdens de controle in het postpakket 58 gram cocaïne aan, die in twee pakken gestoofde mopé was verwerkt.

Bij de voorgeleiding verklaarde Ronny aan de politie dat hij de drugs had gepost op verzoek van een ex-buurman, ene M. die hij op straat had ontmoet. Echter weet de verdachte niet waar M. nu woonachtig is. Voor het posten van de drug zou de postpakketverzender SRD 150 als beloning hebben gekregen, schrijft KPS.

Samen met het postpakket werd het verderfelijk spul in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Ronny door de politie achter slot en grendel geplaatst.