18 cursisten ronden vaktraining verpleegassistent succesvol af

In Suriname hebben 18 cursisten de vaktraining verpleegassistent succesvol afgerond. Ze kregen vrijdag hun certificaat (foto). Deze training is verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van AW&J, onder supervisie van Inspectie Verplegende en Verzorgende (IVV) beroepen.

Caroline de Baas, hoofd IVV, heeft aangegeven dat de cursisten met het behalen van dit certificaat nu de bevoegdheid hebben om cliënten te kunnen helpen. Zij heeft er alle vertrouwen in dat de cursisten zich volledig zullen inzetten en zullen inspelen op de ontwikkelingen binnen de sector. Ook is het van cruciaal belang dat zij vooral de ethische codes in acht nemen.

De certificaatuitreiking heeft op vrijdag 10 december 2021 plaatsgevonden. Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid hebben de certificaten mogen overhandigen.

De directeur van SAO, Joyce Lapar, heeft te kennen gegeven dat het een bijzonder moment is voor de stichting die inmiddels al 25 jaren de vaktraining verpleegassistent verzorgd en goed opgeleid kader levert aan de zorgsector. De directeur heeft de cursisten bemoedigd om zich te blijven inzetten en een voorbeeldfiguur te zijn voor collega’s die hen zullen opvolgen. Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat de cursisten ondanks alle obstakels doorzettingsvermogen hebben getoond en nu worden beloond middels een certificaat. Ook heeft zij de cursisten bemoedigd om zich verder te scholen in hun gekozen vak en hun medemens met liefde te behandelen.

Minister Ramadhin heeft aangegeven dat de cursisten met deze mijlpaal een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming, verzorging en verpleging van de gemeenschap. De bewindsman heeft aangeduid dat deze groep niet weg te denken is en er meer geïnvesteerd moet worden in de gezondheidssector, welke een winst betekent voor Suriname. De minister heeft benadrukt dat de cursisten met hun certificaat bij alle instellingen rakende deze sector kunnen en mogen werken. Verder heeft de regeringsfunctionaris de cursisten de moed ingesproken om het niet te laten bij het behalen van een certificaat, maar ook in zichzelf te investeren en verder te studeren.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven trots te zijn op de cursisten met het behalen van dit certificaat ondanks de Covid-19-pandemie een obstakel is geweest gedurende de trainingsperiode die vanaf 2019 is gestart. De bewindsvrouw heeft de cursisten op het hart gedrukt om vooral geduld te hebben met de cliënten en hen de beste behandeling te geven die zij verdienen. Verder heeft zij doorgegeven dat zowel de artsen als de verpleegkundigen elkaar aanvullen in de gezondheidssector om goede resultaten te behalen. Ook heeft de minister haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle actoren die deze training tot een succes hebben gemaakt.