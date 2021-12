Man op verjaardag aangehouden en opgesloten voor diefstal

De politie heeft woensdag 8 december de 39-jarige Etienne H. op zijn verjaardag aangehouden voor diefstal van een autoaccu.



De man ontkent de daad. Samen met hem is Arnold B. (40) aangehouden die de diefstal bekent en Etienne ook aanwijst. Arnold geeft aan dat hij de gestolen accu aan Etienne had gegeven om te verkopen.



De accu is nog niet achterhaald. Deze is gestolen van een auto die voor een winkel in Paramaribo was geparkeerd.



Beide verdachten zijn in verzekering gesteld. De mannen zijn recidivisten.



