Bestuurder motorscooter zag defecte freesmachine te laat

De man die donderdagavond om het leven kwam na een botsing met zijn motorscooter tegen een freesmachine, is de 62-jarige Urwien Dalfour. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Hij zou de freesmachine, die op het rijwielpad stond geparkeerd, te laat hebben opgemerkt.

Het ongeval gebeurde nabij de kruising van de Martin Luther King (MLK) – en de Dageraadweg komen. Onderzoek van de politie wees uit dat de motorrijder over het rijwielpad op voornoemde weg reed. Hij kwam vanuit de richting van Latour en ging in de richting van Houttuin.

Ter hoogte van een supermarkt moet hij de freesmachine die defect was geraakt tijdens asfalteringswerkzaamheden en op het rijwielpad stond geparkeerd, laat hebben opgemerkt. Hij moet daarbij krachtig hebben afgeremd, maar toch zijn ingereden op het zwaar materieel, met het voor hem het noodlottige gevolg.

De politie van het bureau Livorno kreeg omstreeks 21.30 uur van het Command Center de melding van deze aanrijding en deed de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst van de politie zat het voorwiel van de motorfiets vast in de Freesmachine, waarbij het verkeersslachtoffer voorover hing tegen het zwaar materieel.

Het ambulance personeel dat eveneens snel ter plekke was, constateerden dat Urwien geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van de motorrijder vast.

Beide voertuigen zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Urwien ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Paramaribo.