Verklaring bestuurder zonder rijbewijs: ‘Bromfietser maakte manoeuvre naar rechts’

De jongeman die afgelopen dinsdag op gruwelijke wijze om het leven kwam, nadat hij frontaal op zijn brom werd aangereden door een 20-jarige bestuurder zonder rijbewijs, is de 18-jarige Derrel Bendt (foto). De bestuurder zit inmiddels vast, heeft het Korps Politie Suriname officieel laten weten.

Autobestuurder C.J., verklaarde dat de bromfietser die voor hem reed op de verlengde Frederikshoopweg, vermoedelijk een uitwijk manoeuvre naar rechts zou hebben gemaakt. Verder verklaarde de automobilist dat hij met een vrij hoge snelheid reed en de uitwijkmanoeuvre laat opmerkte. Hij probeerde ook uit te wijken naar rechts, maar zag dat de bromfietser zich op de rechter rijhelft bevond.

C.J. week uit naar links om de aanrijding te voorkomen en verloor daarbij de controle over de besturing van het voertuig. De chauffeur kwam toch frontaal in botsing met de bromfietser, waardoor beide bestuurders met hun voertuigen in de langs de weg lopende goot belandden, met voor Derrel het noodlottig gevolg.

De politie van het bureau Santodorp kreeg van het Command Center de melding van de aanrijding en koerste naar de locatie. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de bromfietser die geen levensteken meer vertoonde in goot aan.

Met behulp van de Surinaamse brandweer is het ontzielde lichaam van Derrel uit de goot gehaald. De ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lijk van Derrel ter obductie door de politie in beslag genomen.

Beide voertuigen zijn eveneens door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De 20-jarige autobestuurder C.J. die niet in het bezit is van een Surinaams rijbewijs is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Dat het om een zware aanrijding gaat blijkt ook uit de schade aan de bromfiets (foto boven) en de voorkant van de auto: