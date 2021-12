Overlevende SLM vliegramp verdachte in Nederlandse drugszaak

Radjin de Haan, die in 1989 deel uitmaakte van het Kleurrijk Elftal dat verongelukte bij de SLM-ramp in Suriname, is verdachte in een omvangrijke drugszaak. Dat melden diverse Nederlandse media.

De 52-jarige oud-profvoetballer, die als 19-jarige de grootste vliegramp in Suriname in 1989 overleefde, kwam tevoorschijn in een groot onderzoek naar het verzenden van pakketjes drugs over de hele wereld. Ook enkele mensen die De Haan kent uit de voetballerij zijn betrokken.

Zelf heeft De Haan verklaard ‘dat hij wel eens geholpen heeft een pakketje ergens af te gooien, maar niet wist waar het over ging’, schrijft het Algemeen Dagblad. De zaak komt volgende week vrijdag voor de rechter in Den Bosch.

De Haan is trainer in Haarlem van een amateurclub. In de jaren 90 speelde hij voor Eindhoven en Telstar. Verder speelde hij bij de amateurs nog voor RCH, FC Lisse, Holland in Utrecht en Koninklijke HFC in Haarlem, waar hij na zijn actieve loopbaan ook twee jaar trainer was.