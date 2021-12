Op vissersboot overleden Braziliaan aan wal in Suriname gebracht

Het lichaam van een man van Braziliaanse afkomst is woensdagavond aan wal gebracht in Suriname (foto). Bij de monding van de Surinamerivier alarmeerde de bemanning van een vissersboot de politie, dat één van de bemanningsleden in de boot kwam te overlijden.

De Braziliaanse boot voer de Surinaamse wateren binnen en meerde ter hoogte van de Plattebrug aan. De Maritieme Politie verleende de nodige assistentie om de collega’s naar de boot te brengen voor onderzoek.

Na een onderzoek in de boot werd het ontzielde lichaam aan wal gebracht. Een arts stelde de officiële dood vast waarna het lijk door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd.

Het vermoeden bestaat dat de Braziliaanse is overleden door een natuurlijke oorzaak. Het lichaam is in beslag genomen en er zal een swab worden afgenomen.