Nationaal Leger gaat controle in districten komende dagen opvoeren

Het Nationaal Leger (NL) gaat de controle in de districten Paramaribo, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini de komende dagen opvoeren. Het gaat om een legeroperatie ondersteund door het Korps Politie Suriname (KPS), Kustwacht en Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) onder de naam Operatie ‘Marbonsu’.

Deze operatie, die op 7 december van start is gegaan, heeft te maken met het verhogen van de veiligheid in het algemeen met de focus voornamelijk op de aanpak van de illegaliteit. “Vooral in het binnenland zien we dat landgenoten, ondernemers en bedrijven slachtoffer worden van gewapende overvallen”, benadrukt plaatsvervangend legerbevelhebber, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen.

Door landelijk de presentie te vergroten wordt het overheidsgezag verhoogd. Ook wordt de paraatheid en operationaliteit van het leger vergroot. Het Nationaal Leger zal regelmatig operaties uitvoeren om haar missie, om Suriname te beschermen, inhoud te geven.

Met het verhogen van de veiligheid kunnen illegale activiteiten worden ontmoedigd, natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en productiebedrijven rustig produceren. Dit is ook één van de beleidsgebieden opgenomen in het Beleidsplan 2021-2026 dat in mei van dit jaar door minister Krishna Mathoera is gepresenteerd.