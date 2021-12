Vruchtbare ontmoeting president met goodwill ambassador Clarence Seedorf

In Dubai had de Surinaamse president Santokhi ook een ontmoeting met Clarence Seedorf. Hij werd vergezeld door zijn vrouw Sophia Makramati en zijn vrienden, zakenpartners en adviseurs. Daarnaast waren ook aanwezig Prashant Agarwal, Saeed Alnowais en professor Abdallah Raweh.

Clarence Seedorf en zijn entourage kregen een duidelijk perspectief gedurende deze meeting met betrekking tot de missie om een aantrekkelijk investeringsklimaat in Suriname te creëren om sectoren als gezondheid, natuurlijke hulpbronnen, landbouwsector, infrastructuur, groene energie en toerisme te ontwikkelen.

De uitwisseling van informatie met betrekking tot Suriname gaf de gasten een goed inzicht in de uitdagingen en kansen in het land.

“Uit deze meeting is te vernemen dat ons land opnieuw is verbonden met ook diaspora en dat er een basis is gelegd om verder te gaan met meer diepgaande gesprekken over hoe we kunnen samenwerken voor een betere toekomst van Suriname”, aldus de Communicatie Dienst Suriname.