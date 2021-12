Overleden bromfietser (39) kwam op rijhelft tegenligger

De man die op zondag 5 december na een aanrijding met een andere bromfietser aan de Ramdath Tewarieweg ter plaatse kwam te overleden, is de 39-jarige bromfietser Anand Changoe. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Paradise kreeg omstreeks 19.10 uur de melding van een aanrijding tussen twee bromfietsen op voornoemde locatie. Bij aankomst van de wetsdienaren vertoonde Anand geen teken van leven meer. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

De andere bromfietser Hemchand B. (31) liep een fractuur en andere letsels op en is met de ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nieuw Nickerie. Hij is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen,

Onderzoek wees uit dat beide bromfietsers op voornoemde weg in tegengestelde richtingen reden. Op een bepaald moment kwam Anand door tot nog toe onbekende reden op de rijhelft van zijn tegenligger Hemchand met als gevolg de botsing.

Het ontzielde lichaam van Anand is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de afdeling Verkeer van regio West meldt de politie.