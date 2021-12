Vp Ronnie Brunswijk krijgt West African Diaspora Award

Afgelopen weekend vond de West African Diaspora Distinguished Leadership Award uitreiking plaats. E r waren vijf genomineerden dit jaar, waaronder Mia Amor Mottley (premier van Barbados) en VP Ronnie Brunswijk. De West African Diaspora Distinguished Leadership Award 2021 werd uiteindelijk toegekend aan de Surinaamse vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

West African Diaspora Awards in Nigeria eert jaarlijks buitengewone personen uit de diaspora, die van toegevoegde waarde zijn voor hun land. Dit vindt plaats onder auspiciën van het Institute of Strategic Customer Service and Trade Management in Nigeria. Prof.Dr. Babatunde Akinsanya is directeur-generaal van dit instituut en tevens bestuursvoorzitter van de West African Diaspora Awards.

De award ceremonie vond plaats op 4 december j.l. in Ayalla Hotels in Abuja, Nigeria. Dr. Tajudeen Obasa, een van de meest getalenteerde jonge parlementsleden van het Huis van Afgevaardigden in de Nationale Assemblee in Nigera, nam de award namens de vp in ontvangst (foto).

Hij gaat ervoor zorgen dat de vp Brunswijk zijn onderscheiding bestaande uit onderstaande glazen award, plakkaat en certificaat, in Suriname ontvangt.