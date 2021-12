Man dood na frontale aanrijding tussen twee bromfietsen

In Suriname is een man zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval, waarbij twee bromfietsers frontaal tegen elkaar zijn gebotst. Het ongeval gebeurde iets over 20.00u aan de Ramdat Tewarieweg in het district Nickerie.

Het slachtoffer bromfietsbestuurder A.C. overleed ter plaatse. De andere bromfietser is met zwaar letsel afgevoerd naar het MMC. Beide bromfietsen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht door de Surinaamse politie.

Het lichaam van het slachtoffer is in beslag genomen door de politie van Paradise.