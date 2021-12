1 voor 12 viert kinderdag met kinderen van Apollohal en Arya Dewakar

Stichting 1 voor 12 heeft in verband met Kinderdag op 5 december 2021, de kinderen van het kindertehuis Arya Dewakar en de kinderen uit de gezinnen bij Apollohal in de bloemetjes gezet. Op vrijdag 3 december 2021 hebben de kinderen van Apollohal voeding (levensmiddelen), drank en snacks ontvangen. Dit is mogelijk gemaakt door onder de donateurs uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Hatramij NV.

Apollohal valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en vangt momenteel 15 alleenstaande moeders op met hun kinderen. Natascha Eind, een van de moeders van Apollohal heeft de stichting benaderd. Zij is 1 voor 12 dankbaar voor het niet zomaar voorbij laten gaan van deze speciale dag. Het gaat in deze om 31 kinderen.

Arya Dewakar heeft een financiële bijdrage ontvangen van stichting 1 voor 12. Het tehuis deed het verzoek voor presentjes voor vijftien kinderen. Mala Ramjiawan, bestuurslid van Arya Dewakar is ingenomen met de financiële ondersteuning. Zij merkt op dat zij elke keer weer een beroep kan doen op de voorzitter van stichting 1 voor 12, Louis Vismale. Ramjiawan benadrukt het belang van de viering van kinderdag. Zij legt uit dat de kinderen in tehuizen vaak genoeg uit sociaal zwakkere gezinnen komen, wier ouders niet in staat zijn om ze op deze dag iets extra’s aan te bieden.

“Het doet ons daarom goed dat wij ze een presentje kunnen geven door tussenkomst van meneer Vismale, want ook wij hebben het moeilijk, geen subsidie en een terugval van donaties”. Met de financiële ondersteuning heeft Arya Dewaker lichaamsverzorgingsartikelen aangeschaft voor de kinderen en verpakt. Ramjiawan geeft aan dat de kinderen deze producten heel goed zullen gebruiken. Ook kwam de sint op bezoek. Dit alles is bekostigd uit de financiële bijdrage van 1 voor 12.

Vismale bedankt de donateurs binnen- en buiten Suriname die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Stichting 1 voor 12 wenst alle kinderen een fijne kinderdag toe.