Sergio Sabajo traditioneel ingewijd als dorpshoofd Powakka

Sergio Sabajo is zaterdag op culturele wijze ingewijd als het dorpshoofd van Powakka in het district Para, tezamen met zes basja’s. Het gaat om Madhuwie Doerga (hoofdbasja), Cyrill Biswane, Clifton Biswane, Erwin Sabajo, Jerrel Sabajo en Rendy Sabajo.

De 41-jarige kapitein neemt het roer over van Patricia Sabajo die in februari 2016 dorpshoofd werd. De aanwijzing van het nieuwe dorpshoofd was op 3 oktober bekrachtigd door dorpelingen in een goed bezochte vergadering.

Sabajo die een technische achtergrond heeft en supervisor is bij het goudbedrijf Rosebel Gold Mines, is gemotiveerd om Powakka tot grotere hoogte te brengen. Hij zal zich inzetten om de Inheemse cultuur te behouden en wil in dat kader ondere ander de Arowakse taal nieuw leven inblazen, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

De kapitein zal zich ook sterk maken voor betere scholing van de jongeren. “Wij gaan onze kinderen motiveren om verder te studeren, want we willen bijvoorbeeld ook onze eigen doktoren in Powakka”, zegt Sabajo. Daarnaast wil het dorpshoofd ondernemerschap in het dorp stimuleren om onder meer de toerismesector op te krikken.

De culturele inzegening is bijgewoond door bestuursleden van de VIDS en de Organisatie van de Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP). Vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport was directeur Loreen Jubitana van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen aanwezig bij deze traditionele inwijding.