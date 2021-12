Vierde COVID-golf in Suriname neemt af maar alertheid blijft geboden

Het einde van de vierde COVID-19 golf is in zicht. Zo kan geconcludeerd worden op basis van de meest recente statistieken. Tijdens de Covid-19 persconferentie op donderdag 2 december, heeft Soenita Nannan Panday-Gopisingh met cijfers de huidige stand van zaken gepresenteerd. Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, sprak van goed nieuws en een dalende trend van de Covid-19 gevallen tijdens 4e golf. Zij heeft in het perscentrum van het Kabinet van de President middels grafieken en tabellen de recente data en feitelijkheden over de daling gedurende de afgelopen periode getoond.

Volgens de deskundige is de rust op de diverse Covid-afdelingen in de ziekeninstellingen teruggekeerd, waardoor ook de druk op het personeel wat afneemt. “Met de dalingen in de dagelijkse en wekelijkse besmettingen kan gesteld worden dat we aan het einde zijn van de 4e Covid-19-golf,” aldus Nannan Panday-Gopisingh. “Dit betekent dat de aandacht naar de andere afdelingen opgevoerd kan worden,” voegt ze eraan toe. De delta-variant is besmettelijker dan de vorige varianten. Dit heeft met zich meegebracht dat veel meer kinderen – zoals ook verwacht werd – door het virus getroffen zijn. Echter is bij geen van de kinderen die opgenomen waren, intensieve zorg nodig geweest. Positief geteste kinderen worden in een speciaal daarvoor ingerichte covid-unit op de kinderafdeling door de kinderartsen gemonitord.

Nannan Panday-Gopisingh waarschuwt wel dat ondanks de dalende trend het gevaar van Covid-19 nog niet is geweken. “We weten niet welke kant het op kan gaan. We kunnen naar nul maar we kunnen ook weer omhoogschieten,” laat ze optekenen. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt hangt af van diverse factoren waaronder het zich houden aan de MoHanA-protocollen en hoe Omicrom zich als nieuwe variant gedraagt.

Internist-infectioloog drs. Lycke Woittiez zegt dat Omicrom veel mutaties kent. Verder zijn de spreiding en het gevaar van deze variant vooralsnog onbekend. Uit cijfers is gebleken dat de Covid-19-vaccins een redelijke mate van bescherming bieden tegen de verschillende varianten die er geweest zijn. Echter is het nog onduidelijk of het voor de nieuwe variant geldt. “Het is ook niet duidelijk hoe het immuunsysteem van de mens, na een eerdere Covid-19-infectie, zal reageren,” aldus drs. Woittiez.