‘Tawamang’ PL-bus mishandelt 17-jarige die hem steeds ‘vriendje’ noemt

De Surinaamse politie heeft afgelopen week een 24-jarige buschauffeur assistent oftewel ’tawamang’ aangehouden, voor het mishandelen van een 17-jarige scholier in een PL-bus. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachte Shaquelle R. was de mening toegedaan dat de scholier O.J. vaker naar hem had toegeschreeuwd dat hij een vriendje is. Ondanks de buschauffeur de ’tawamang’ waarschuwde de scholier met rust te laten, ging deze op de 17-jarige jongen af.

Shaquelle bracht met zijn handen en knieën O.J. harde slagen toe op zijn lichaam en in zijn gezicht.Het slachtoffer liep letsel op en is na medische behandeling verwezen naar de KNO-arts die hem vervolgens doorverwees naar de kaakchirurg.

De verdachte is op maandag 29 november door de politie van het bureau Latour aangehouden. Hangende het onderzoek is Shaquelle na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.