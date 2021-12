Spontane demonstratie in Volendam tegen anti-zwart racisme

Vandaag, 4 december 2021, heeft Kick Out Zwarte Piet (KOZP) van 12.30-14.00 uur een spontane demonstratie gehouden in Volendam tegen zwarte piet en structureel racisme in het vissersdorp. In het filmpje onderaan dit bericht is te zien dat tegendemonstranten onder meer met eieren naar de demonstranten gooiden. Op een livestream viel te zien dat de politie, die met een handvol agenten aanwezig is, niet direct ingreep.

“Hoewel er in de afgelopen 10 jaar van de campagne Zwarte Piet is Racisme veel bereikt is en we voorzichtig hoopvol zijn, zijn er in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt. Omdat KOZP van mening is dat Zwarte mensen in Nederland zich het hele jaar door veilig moeten kunnen voelen, zonder geconfronteerd te worden met anti-zwart racisme, demonstreren wij vandaag in Volendam”, schreef KOZP hierover.

Deze vrouw had een doos eieren bij zich waarmee ze de demonstranten bekogelde.

Waarom Volendam?

Dit jaar kondigden KOZP en Volendam Kan Het een demonstratie aan in Volendam op 14 november 2021. Voorafgaand aan deze demonstratie zijn er meerdere gesprekken gevoerd met zowel het Sint Nicolaas intocht comité (inclusief Sinterklaas zelf) als de burgemeester. Onze inzet was, zoals altijd, met onmiddellijke ingang overstappen op een veilig en racismevrij Sinterklaasfeest voor alle kinderen.

Tijdens deze gesprekken heeft het intocht comité van Volendam aangegeven dat zij er niets voor voelt, dit jaar, of uiterlijk in 2022, een intocht zonder racistische karikaturen te organiseren. Ondanks dat zij een plan voor een inclusieve viering presenteerde dat binnen één jaar uitvoerbaar is, wilde zij geen toezeggingen doen. Zelfs een streefdatum was Zwarte kinderen niet gegund. Voor ons was dit, en het verloop van de rest van het gesprek, uiteindelijk reden om de demonstratie toch door te laten gaan.

Op 13 november 2021 ontvingen wij echter om twee uur ‘s nachts een e-mail van de burgemeester waarin zij ons op de hoogte bracht dat de intocht op 14 november 2021 niet door zou gaan i.v.m. aangescherpte Covid-maatregelen. Wij hebben daarop de demonstratie afgelast, omdat wij niet demonstreren om te demonstreren.

Op zondagochtend 14 november 2021 zagen wij beeldmaterialen op social media verschijnen van een grote parade in Volendam met racistische zwarte pieten. Wij zagen dezelfde Sinterklaas tussen hen in zitten die ons een paar dagen eerder nog verzocht had om begrip te hebben voor de Volendammers en hen vertrouwen en tijd te gunnen. Vervolgens lazen wij een statement van de Gemeente Edam-Volendam waarin de burgemeester aangaf dat zij niet alleen heel graag toestemming heeft gegeven voor deze racistische vertoning, maar zelfs heel blij was dat ze gevraagd werd om met deze rondrit mee te gaan.

Nog verbazingwekkender is dat zij aangaf dat de gesprekken met KOZP met wederzijds respect zijn gevoerd; niets is minder waar. Tijdens het gesprek werden Zwarte mensen binnen 10 minuten aangeduid met het racistische woord ‘neger’ en werd ons verteld dat wij een afwijkende kleur hebben. Tijdens de gesprekken is van de kant van de burgemeester en het intocht comité geen één keer gesproken over, of betrokkenheid getoond met, de kinderen en volwassenen die dagelijks last hebben van anti-zwart racisme. De burgemeester geeft hen zelfs een klap in het gezicht door een racistische parade door het dorp met enthousiasme te faciliteren. En terwijl steeds meer gemeenten zwarte piet in de ban doen, deelde de gemeente op haar officiële Facebookaccount de volgende woorden: “Sinterklaas is in de gemeente met al zijn helpers. Welkom!”

Helaas komen deze uitingen van de burgemeester en het intochtcomité van Volendam niet als een verrassing. Al jaren ontvangen wij signalen van Volendammers dat racisme en uitsluiting van niet-witte mensen alledaags is in het vissersdorp. Het vertrouwen dat in Volendam op korte termijn structurele verandering bewerkstelligd kan worden, zonder strijd, is volkomen verdwenen. Als wij het aan Volendam overlaten zullen mensen nog jaren blootgesteld worden aan de racistische karikatuur zwarte piet en alledaags racisme. Daarom staan wij vandaag met onze rug recht op het Europaplein in Volendam om alle slachtoffers van anti-zwart racisme een hart onder de riem te steken en laten wij een krachtig geluid horen tegen:

de racistische karikatuur zwarte piet;

de sponsoren van de racistische intocht;

de gemeente Edam-Volendam die hier een vergunning voor af geeft;

de bekende Volendammers die hun platform niet gebruiken om zich uit te spreken tegen de racistische karikatuur zwarte piet maar wel hun (muziek) invloeden halen uit de zwarte gemeenschap.

KOZP roept iedereen die het belang van een inclusief Sinterklaasfeest inziet op om dit bericht massaal te delen. Samen staan we sterker en samen zijn we luider!