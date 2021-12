Rover klopt aan waarna hij Braziliaan die open doet steekt en berooft

Een crimineel heeft zaterdagochtend op de deur van een Braziliaan in Paramaribo geklopt om hem daarna te beroven. Hij nam een telefoon, een halsketting en een horloge weg.

De Braziliaan was bezig te telefoneren. Op de deur van zijn pand werd plotseling geklopt en hij maakte die open. De crimineel, die gewapend was met een mes, stak hem in de linkerarm en nam de spullen weg. Hij rende daarna weg.

Het slachtoffer werd door zijn familie gebracht naar het ziekenhuis. Buurtbewoners zagen een man wegrennen, vermoedelijk gaat het om de rover.

Het onderzoek wordt voortgezet.