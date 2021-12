Aantal patiënten in thuisisolatie vertoont sterke daling

“Met een afname van 73% kan gesteld worden dat het aantal besmette personen in thuisisolatie aan het dalen is.” Zo gaf Bart van Lohuizen, operations manager van de 178 Covid-lijn, aan tijdens de COVID-19-persconferentie van donderdag 2 december. Ook het aantal gesprekken – zowel ingaande als uitgaande – op dagbasis bij de 178 Covid-lijn is ook gedaald. “Wij kunnen daarom zeggen dat er een afname is van meer dan 70% aan gesprekken,” stelt Van Lohuizen.

Met de daling van de aantallen in thuisisolatie en de gesprekken bij de 178 Covid-lijn kan worden overgegaan naar andere werkprocessen. “Dit is ook goed voor ons personeel, dat ze even op adem komen, kunnen werken aan werkprocessen en vakantiedagen kunnen opnemen,” aldus Van Lohuizen. De dalingen zijn ook te merken in het achterland. “Bij de inheemse en tribale volkeren is er een dalende trend van het Covid-19-virus geconstateerd,” gaf Herman Jintie, directeur van de Medische Zending, aan. Hij noemt de locaties waar men zich kan laten inenten een zeer positief voor zijn verzorgingsgebied.

Volgens Van Lohuizen werden patiënten in thuisisolatie, tijdens de 4e Covid-19-golf, door middel van zuurstofconcentrators verpleegd en gemonitord. “Dit zijn apparaten die we in bruikleen hebben gehad vanuit het buitenland,” laat van Lohuizen optekenen. Hij geeft verder aan dat er nu ongeveer 180 zuurstofconcentrators in voorraad zijn, waarvan momenteel 24 gebruikt worden door patiënten in thuisisolatie.

Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) beheert niet alleen de 178 Covid-lijn, maar beschikt ook over een website, waar men terecht kan voor de nodige informatie. Als tip geeft de operations manager mee om gebruik te maken van de BOG-website. “De site www.bogsuriname.com beveel ik bij eenieder van harte aan.”