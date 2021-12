Zorg & Hoop Klimaat Filmfestival met filmworkshops bij Villa Zapakara

Op zaterdag 11 december vindt in Villa Zapakara de officiële opening van het Zorg & Hoop Klimaat Filmfestival plaats. Het festival is een samenwerking tussen Villa Zapakara, filmmaker/mede-oprichter van Villa Zapakara Mirjam Marks en Cinekid, mogelijk gemaakt door de Nederlandse Ambassade in Suriname. Tijdens het filmfestival kunnen bezoekers films van over de hele wereld bekijken rond het thema: het klimaat. Voorafgaand aan de officiële opening op zaterdag 11 december zijn er verschillende workshops te volgen. Tijdens de officiële opening van het filmfestival op zaterdag 11 december zijn er de hele dag door activiteiten in het kader van klimaat voor jong en oud.

Het gehele festival is erop gericht jongeren te inspireren hun persoonlijke observaties te doen en deze te delen, met betrekking tot oplossingen aangaande de klimaatproblemen. Zo worden bewustwording en creativiteit samen geactiveerd.

Aanstaande 6 tot en met 10 december vangen bij Villa Zapakara de filmworkshops aan, waarvoor kinderen vanaf 8 jaar zich nu al op kunnen geven. De hele week zullen ’s er ochtends van 08:00 tot 12:00 uur activiteiten rondom film maken te doen zijn.

Tijdens deze workshops komen kinderen meer te weten over de problemen en de oplossingen rondom het thema. Zo kunnen zij een Climate Clip maken, hun eigen Zorg(en) en Hoop met betrekking tot het klimaat delen op de Climate Wall en hun eigen protestbord maken. Zij krijgen na een korte masterclass over filmmaken, speciale filmopdrachten die ze ter plekke kunnen uitvoeren. Vervolgens leren ze hoe deze te monteren tot een korte Climate Clip en kijken ze deze gezamenlijk terug op het grote doek

De Climate Clips maken deel uit van het internationale klimaatproject dat Mirjam Marks samen met producent Tangerine Tree eind 2019 is gestart. Het resultaat is een interactieve website met een wereldbol vol met persoonlijke Climate Clips: video’s van kinderen wereldwijd waarin ze zowel hun liefde voor de natuur, als hun zorgen over het klimaat delen en oplossingen geven. De wereldwijde launch van de website vond 13 november jl. plaats met 80 Climate Clips uit meer dan 50 landen waaronder natuurlijk ook Surinam. Elke Climate Clip laat je op een persoonlijke manier een andere wereld induiken en een probleem dat ver weg leek, opeens heel dichtbij aanvoelen.

ZORG

Om de klimaatproblematiek nog inzichtelijker te maken, krijgen de kinderen voorafgaand aan de filmworkshop een rondleiding door de Sranan Krakti tentoonstelling met focus op het onderdeel ‘Naipal waterpark’. Daar wordt ook aandacht besteed aan de effecten van klimaatverandering in Paramaribo. In deze ruimte is een fototentoonstelling te zien over klimaatverandering en de effecten daarvan, waaraan kinderen, wetenschappers en professionele fotografen gewerkt hebben. De initiële tentoonstelling van 2020 bestond uit foto’s van Professor Naipal, door hem gemaakt over een periode van meer dan 15 jaar, en een gedicht over het effect van klimaatverandering op de stijging van het water aan de waterkant. In 2021 is deze tentoonstelling aangevuld met foto’s gemaakt door kinderen waarop hun kijk op klimaatverandering is vastgelegd.

HOOP

Om meer te weten te komen over groene oplossingen voor klimaatproblemen krijgen de bezoekers vervolgens een rondleiding door het ZapLab (FabLab@Villa Zapakara) waar zij informatie krijgen over weermeting-apparatuur, en zonne- en windenergie. Ook komen zij meer te weten over manieren waarop wij de koolstofvoetafdruk kunnen verminderen.

In het kader van de 12de verjaardag van Villa Zapakara op zaterdag 27 november 2021, trakteert het museum een half jaar lang op films en (film)workshops met als thema: het klimaat. De korte films die vertoond worden tijdens deze workshopdagen, zijn in samenwerking met Cinekid geselecteerd en worden door hen gefaciliteerd. De workshops zullen tot en met mei 2022 ook op andere plekken in Paramaribo en in Nickerie gegeven worden.

Eind mei 2022 is de feestelijk afsluiting van het filmfestival in een echte bioscoop. Hierbij zullen zoveel mogelijk deelnemers van de filmworkshops en zal ook ander publiek aanwezig zijn. Op deze dag zullen de observaties, oplossingen en gedachten van kinderen aangaande de klimaatproblemen en onze planeet centraal staan. De kinderen zullen op het grote doek hun eigen Climate Clips zien. Ook zal er dan een internationaal Climate Clip webinar zijn met kinderen in Suriname en van over de hele wereld die een Climate Clip hebben gemaakt.

Voor meer informatie over het programma en het reserveren kunt u de facebookpagina van Villa Zapakara raadplegen of bellen naar 422212.