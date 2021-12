Rovers proberen tot twee keer toe automobilist te beroven

Rovers hebben vandaag tot twee keer toe geprobeerd een automobilist te beroven in Paramaribo. Het slachtoffer reed over de L’Hermitageweg in Suriname. Hij werd ter hoogte van de Kasabaholoweg klemgereden door een man die in een witte Toyota Ractis zat.

De rover stapte uit en gilde tegen het slachtoffer ‘pe a moni de!’. Het slachtoffer had daadwerkelijk een tas met een groot geldbedrag in zijn auto en wist weg te rijden. De rover stapte in zijn wagen en begon met een achtervolging.

Het slachtoffer stopte vervolgens in de Albertlaan om de politie te alarmeren. Inmiddels was de rover ook al in deze weg en stopte achter hem. Op dat moment kwam er ook een blauwe Toyota Blade aan, die naast de auto van het slachtoffer stopte.

Hier stapten twee mannen uit waarbij een van hen probeerde om een van de portieren aan de achterzijde te openen. De andere man trok via de ruit aan het shirt van het slachtoffer en klapte hem.

Toen het slachtoffer de handelingen van de mannen begon te filmen, besloten ze te vertrekken in hun auto.