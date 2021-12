Polytechnic College Suriname bezoekt ministerie AW&J

Een delegatie van het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft een presentatie gehouden over de trainingsmogelijkheden die zij kan bieden aan het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). De directeur van Jeugdzaken, GentiMangroe, die de vergadering heeft voorgezeten, heeft aangegeven dat de mogelijkheden voor een samenwerking bekeken zullen worden. De presentatie heeft op 2 december plaatsgevonden.

IdenVoight- Marshall, lecturer en course manager ICT, heeft tijdens de presentatie van PTC voorgehouden waarvoor het college staat. Daarnaast heeft zij ook uitleg gegeven over de Community Based Research Education& Training (CBRET), een afdeling die het college ondersteunt als kennisinstituut door het opzetten van technisch-, competentiegericht cursussen en trainingen, masterclasses, consultancy en projecten, contractonderwijs, etc. Voight- Marshall heeft ook specifieke voorstellen gedaan op het gebied van het opleiden van het personeel van het ministerie.

Directeur Mangroe stelt de presentatie op prijs en zal intern nagaan hoe de samenwerking aangegaan kan worden met het PTC. Zij gaf verder ook aan dat er reeds een intern traject is uitgezet om het personeel van het ministerie te versterken met kennis en vaardigheden met het doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De behoefte bestaat vanuit het ministerie ook om trainingen te volgen op het gebied van informatie en technologie om op die manier ook mee te kunnen gaan met de nieuwe digitale ontwikkelingen.