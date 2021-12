Criminelen hebben een inbraak gepleegd in een bettingshop aan de Koningstraat in Paramaribo. Zij maakten een blauwe kluis inhoudende SRD 5000 buit. Ook gingen zij ervandoor met vier televisietoestellen van 45 inch.

De diefstal is vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag gepleegd. Donderdag is de inbraak ontdekt; een van de medewerkers schakelde de politie in.

De politie nam de aangifte op. De verdachten worden nog opgespoord.