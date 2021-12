De justitiële autoriteiten in Suriname hebben vandaag in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, weer een grote hoeveelheid in beslag genomen drugs vernietigd te Kraka. Daarbij is ook 363.38 kilo cocaïne, die onlangs in houtcontainers is onderschept op de Jules Sedney Haven.

Op de brandstapel is samen vernietigd 363.38 kg cocaïne van de houtcontainers, 10.2 kg cocaine, 5.2 liter vloeibare cocaïne, 1763.13 gram marihuana, 857.68 gram hasj, 122 XTC pillen en 48.19 gram Crystal Meth ‘sukru’.