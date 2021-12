Surinaams bataljon volgt jungle warfare training in Frans-Guyana

Twee officieren, vier onderofficieren en veertien manschappen van de landmacht van het Nationaal Leger (NL) hebben deelgenomen aan een jungle warfare training bij de Equatorial Forest Training Center (CEFE) in Régina, Frans-Guyana.



De Surinaamse militairen van het infanteriebataljon zijn gedurende twee weken verschillende vaardigheden bijgebracht. De nadruk is gelegd op gevechts- en overlevingstechnieken in het bos. Deze training is onderdeel van de intensieve samenwerking die het Surinaamse en Franse leger al jaren onderhouden.

Recent hebben beide landen wederom afspraken gemaakt over diverse opleidingen en trainingen voor het NL in het jaar 2022. Daarvoor was generaal-majoor Xavier Buisson, de hoogste militaire leider van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana, speciaal naar Suriname afgereisd.

De CEFE is één van de vier internationaal erkende scholen die trainingen en cursussen aanbiedt gericht op jungle warfare. In februari 2022 zal een deel van het infanteriebataljon wederom naar het buurland afreizen voor een intensievere training van drie maanden bij de CEFE.

Ook Franse militairen zullen het komend jaar trainingen in Suriname volgen.