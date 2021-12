Documentaire Bar’Puru over gevolgen Moiwana op TV

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC wordt vervolgd met de documentaire ‘Bar’puru’ van regisseur Frank Zichem. Op donderdag 2 december 2021 is de vertoning om 20:55u op ABC (kanaal 4.2).

In Bar’puru (schreeuw het uit) registreert Frank Zichem de geestelijke nood van burgers en vluchtelingen, maar ook van Brunswijks Jungle Commando’s en de militairen. De Binnenlandse Oorlog, de strijd tussen Ronnie Brunswijk en zijn vroegere baas, legerleider Desi Bouterse, duurde van 1986 tot 1992. Honderden burgers en strijders kwamen om; duizenden binnenlandbewoners sloegen op de vlucht. In de afgelopen jaren lukte het de meesten om hun leven weer enigszins op te bouwen. De wonden zijn echter nog steeds niet volledig geheeld.

Bijzonder aangrijpend is het verhaal van Tine Kastiels, één van de overlevenden. Zij vertelt hoe haar zoontje in haar armen werd doodgeschoten. Hij was het eerste burgerslachtoffertje dat viel in Moiwana, een dorpje in Oost-Suriname, dat onverhoeds werd overvallen door het militair commando van het Nationale Leger. In Moiwana werden ongeveer 40 dorpelingen, meest vrouwen en kinderen, neergeschoten en hun huizen in brand gestoken.

Frank Zichem legt met deze documentaire emoties bloot van slachtoffers en daders van een van de meest aangrijpende periodes uit de Surinaamse geschiedenis. Waarschuwing: Deze documentaire bevat op sommige momenten beelden die als schokkend ervaren kunnen worden.

Crew

Regie: Frank Zichem

Camera: Willem van der Linde

Geluid: Ben Ong A Swie

Montage: Frank van Eijk

Research: Ellen de Vries

Producent: Frank Zichem / Co-producent: René Mendel – Interakt

Op donderdag 2 december 2021 is de vertoning om 20:55u op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 4 december wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 20:30u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires. Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.