Stephen Tsang: ‘Dagblad Suriname probeert karaktermoord te plegen op NDP’ers’

Politicus Stephen Tsang is niet te spreken over een artikel dat deze week verscheen op de voorpagina van Dagblad Suriname. Daarin wordt volgens hem politieke karaktermoord op hem gepleegd.

Het NDP parlementslid werd door de Surinaamse krant benaderd met de vraag ‘ Na de zoveelste onderschepping cocaïne: Is het niet tijd om cocaïne te legaliseren?‘ In een WhatsApp bericht zegt Tsang heel duidelijk aan de journalist: ‘Ik denk niet dat het verstandig is om cocaïne te legaliseren in Suriname’.

Tot zijn grote verbazing verschijnt zijn foto daarna op de voorpagina van de krant (zie onder) met dezelfde vraag als de kop van het artikel ‘ Is het niet tijd om cocaïne te legaliseren?‘ “ Zeer suggestief alsof zou ik willen dat cocaïne gelegaliseerd wordt” aldus Tsang.

Hij vervolgt: “De inhoud van het artikel is correct, maar ik neem het de redactie kwalijk want die weet als geen ander dat mensen vaak de inhoud van het artikel niet lezen, slechts de kop. Ik begrijp dat sensatie verkoopt maar ik kan me er niet van de gedachte onttrekken dat het bewust is gedaan om politieke karaktermoord te plegen.”

Tsang heeft zijn ongenoegen geuit bij Dagblad Suriname maar zegt dat ze blijkbaar vinden dat er niks mis is aan de kop en dat het zeker niet suggestief is.

“ Het is jammer dat ze zo te werk gaan, maar we weten allemaal wel wie de eigenaar is van Dagblad Suriname. Wanneer je je stem een aantal keren kritisch heb laten horen tegen de regering, dan had ik het wel kunnen verwachten” aldus de NDP politicus, die dit als bewijs ziet van de zoveelste poging om karaktermoord te plegen op NDP’ers.