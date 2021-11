Security training voor medewerkers Luchtvaartdienst

De Surinaamse luchtvaartdienst is op 22 november gestart met een 6-daagse basic security course voor het bewakingspersoneel van Vliegveld Zorg en Hoop. Op maandag 29 november is deze training beƫindigd.

De training, die gehouden werd in het Suriname Aviation Training Center, werd verzorgd door de Safety & Security Academy Suriname (SSAS) die onder leiding staat van mw. Sharon Schalkwijk. De SSAS is bereid gevonden in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, de kosten aan deze training om te zetten in een community development programma.

Hierdoor geeft zij invulling aan het public/private partnership beleid en draagt zij ook een steentje bij aan meer veiligheid in de samenleving in het algemeen, en de luchtvaart in het bijzonder.

SSAS is erkend door het Ministerie van Justitie en Politie en verzorgd veiligheids- en beveiligingstrainingen. Daarnaast heeft dit instituut toestemming van het KPS om de BAVP-opleidingen te verzorgen. Gezien de visie van de overheid, met name het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), om de veiligheid van vliegveld Zorg en Hoop te garanderen, past deze training goed in dit kader.

Het beveiligingspersoneel, dat gesplitst is in twee groepen, heeft gedurende de training basistechnieken aangeleerd die toegepast kunnen worden bij de werkzaamheden van het vliegveld. Bij succesvol afronden van deze training middels een toets zullen de participanten een certificaat in handen krijgen.