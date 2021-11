Bewaker steelt telefoon uit gebouw Telesur Zonnebloemstraat

Een bewaker heeft een telefoon uit het gebouw van Telesur aan de Zonnebloemstraat gestolen. Hij is maandag na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De bewaker is niet in dienst van Telesur. Hij werkt voor een bekende beveiligingsbedrijf in Suriname.

De man hield in het weekend de wacht bij het gebouw en nam de telefoon uit een lade weg. Hij werd in beeld gebracht en aangehouden.

De telefoon is niet gevonden bij de verdachte, omdat hij deze aan een ander heeft afgegeven. De politie heeft de zaak in onderzoek.