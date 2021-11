VSB helpt jonge ondernemers uitdagingen te doorstaan

In het ondernemen of starten van een onderneming zijn er heel wat uitdagingen waar de Surinaamse ondernemer voor staat. Vooral voor jonge ondernemers is het van belang te weten hoe deze uitdagingen te doorstaan. In deze wil de VSB Young Management de helpende hand bieden. Als dé belangrijkste vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor Young Entrepreneurs (jonge ondernemers) en Young Professionals (jonge professionals) in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 40 jaar in Suriname, organiseerde VSB Young Management op zaterdag 27 november 2021 een online seminar met als doel jonge ondernemers te stimuleren in het ondernemen

De activiteit droeg als titel: “Young Entrepreneurship & Leadership Seminar Suriname.

Anvit Ramlakhan, voorzitter van VSB Young Management, vertelt dat uit eigen ervaring wel gebleken is dat er nog steeds wat uitdagingen zijn waar jonge ondernemers tegen stuiten. Hij geeft als voorbeeld dat men bij het starten van een onderneming een onderpand of kapitaal moet hebben. Ramlakhan: “Je kunt dit misschien simpel oplossen door partnerschappen op te zetten met banken of met andere organisaties die willen financieren. Maar een nog grotere uitdaging is dat heel wat jongeren nog niet het besef hebben dat ondernemerschap ook een werk kan zijn.” Ramlakhan meent dat heel veel jongeren denken dat de politiek ingaan of studeren de weg is naar succes.

“Als we naar het buitenland kijken dan zien we dat jongeren daar het ondernemerschap ingaan vanwege het digitale landschap dat zij beschikbaar hebben.” Ramlakhan laat optekenen dat in Suriname de Covid-19-pandemie ervoor gezorgd het dat er toch creatieve ideeën zijn ontstaan en zijn er wel een paar startups geweest. Hij legt uit dat een startup een onderneming is die gestart is met een zeer laag budget. Hierbij wordt er omwille van de vraag op de markt een onderneming begonnen. Enkele voorbeelden zijn de food delivery service en E-commerce platform. De VSB Young Management-leider weet dat er in Suriname nu wel jongeren zijn die die het voortouw nemen in ondernemen.

Het seminar heeft een hybride setup vanwege Covid-19. Alle sprekers zijn fysiek aanwezig in het Telesur Opleidingscentrum (TOC) en ongeveer 170 participanten hebben via zoom ingelogd. Het ligt volgens Ramlakhan wel in de bedoeling om – afhankelijk van de ontwikkelingen – volgend jaar een fysiek seminar te organiseren. Er is een nauwkeurige selectie gemaakt van jonge zowel senior lokale als internationale sprekers en panelleden. Er zijn ondernemers uit verschillende sectoren. Ramlakhan noemt onder meer de ICT-sector en ondernemers in brood & banket en de luchtvaart. Verder participeren ook Datasur, Telesur en influencers. Deze brede participatie moet zorgen voor een maximale benutting van kennis en vaardigheden door de participanten.