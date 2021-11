Mannen die inbraken bij bejaarde vrouw opgepakt

De politie van het bureau Latour en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 november de twee verdachten Ollik P. (24) en Chivaro P. (43) aangehouden. Beide manspersonen worden ervan verdacht diezelfde nacht te hebben ingebroken in de woning van een bejaarde mevrouw, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachten hadden zich toegang tot de woning verschaft door spijlers van een raam en een deur open te forceren. Het alarmsysteem ging af en kreeg de vrouw een telefoontje van haar zoon, die inmiddels onderweg naar zijn moeder was. De dieven maakten het alarmsysteem onklaar en begaven zich naar de bovenverdieping en haalden drie slaapkamers overhoop.

De vrouw gilde vervolgens om hulp en desondanks probeerden de twee verdachten de slaapkamerdeur van de bejaarde vrouw open te trappen. De buren schoten haar te hulp, waarbij de verdachten de plek verlieten in een zwart gelakt voertuig. Zij hebben echter niets kunnen wegnemen.

Via het Command Center kreeg de politie van het bureau Livorno een dievenmelding aan de Beekhuyzenweg. Gelijk daarna lanceerde het Command Center een algemene oproep voor de eenheden op het veld, aangezien de verdachten de plek inmiddels met een zwart gelakt voertuig hadden verlaten.

De politie van het bureau Latour en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) speelden snel in op deze oproep en werd bedoeld voertuig aan de hand van de beschrijvingen op de kruising van de Draaibatrastraat en de Livornoweg door de wetsdienaren gesignaleerd en klemgereden.

De bestuurder en zijn bijrijder werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau van Livorno. Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig werden aangetroffen en in beslag genomen breekwerktuigen en grijs-zwarte handschoenen. Ook het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen.

Aangezien dit zwart gelakt voertuig meermalen in beeld is gekomen bij diefstallen en inbraken, zijn Oluk en Chivaro die meer op hun kerfstok moeten hebben, overdragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Beide verdachten werden voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.