Vier verdachten aangehouden bij drugsinval Crommelinstraat

Bij een drugsinval gepleegd door rechercheurs van de Surinaamse Narcotica Brigade, bij een leegstaand perceel aan de Crommelinstraat, zijn vier drugsverdachten opgespoord en aangehouden. Het gaat om Quincy E. (32), Denillio S. (20), Orpheo F. (25) en Urnone P. (23) meldt het Korps Politie Suriname.

Bij de aanhouding werden er op de verdachte Quincy verschillende drugssoorten aangetroffen, waaronder zestig (60) stuks XTC pillen; dertien (13) gram cocaïne: vijftien (15) gram marihuana; negen (9) gram Crystal Meth ‘Sukru’ en twee (2) blokjes hasj met een totaal gewicht van vijftien (15) gram. Volgens bekomen informatie is de verdachte Quincy drugsverkoper.

Op de verdachte Denillio S. werden aangetroffen 14.3 gram cocaïne en een XTC pil die hij in een tas bij zich had. Naar zeggen van deze verdachte had hij de tas inhoudende de drug gevonden. De verdachte Orpheo F. had in totaal eenhonderdentwaalf (112) wikkels marihuana bij zich met een totaal gewicht van zeventig (70) gram. De politie trof ook nog 61 gram marihuana die in een zak zat verborgen bij Orpheo.

Op de vierde verdachte Urnone heeft de politie niets aangetroffen. Echter namen de wetsdienaren bij aankomst waar dat deze verdachte zijn kompaan Orpheo hielp bij het verpakken van drugs, waarna het verderfelijk spul op een tafel werd geplaatst. Urnone verklaarde aan de politie, dat hij op het moment van de inval net op die locatie was om een ‘sticky’ te kopen.

Alle aangetroffen drugs en zaken werden door de rechercheurs in beslag genomen, waarna het viertal naar het bureau werd overgebracht.

De drugsverdachte Quincy die een bekende van de politie is en eerder dit jaar ter zake Overtreding Wetverdovende Middelen in verzekering was gesteld, is samen met Denillio en Orpheo na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie opgesloten. De verdachte Urnone is na te zijn voorgeleid en verhoord heengezonden, meldt de politie.