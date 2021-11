Man steelt autoradio van buurvrouw

Een 48-jarige man heeft deze week de autoradio van zijn overbuurvrouw gestolen. Hij pleegde inbraak in het voertuig van de benadeelde en nam de muziekinstallatie eruit.

De vrouw was kort daarvoor thuis aangekomen. Zij hoorde een knal en nam een kijkje. Zij kon nog net zien dat een man in haar auto was en gilde om hulp.

De man rende weg met de autoradio waarbij de vrouw hem herkende als de overbuurman. De gealarmeerde politie hield hem aan, maar hij ontkende de diefstal. Bij hem is de gestolen muziekinstallatie niet gevonden.

De verdachte is een oud-bekende van de politie in Suriname. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.