Agressieve man geeft politieagent ‘kofu’

Een man is vrijdagochtend vreselijk tekeergegaan tegen de politie die in Paramaribo was uitgerukt voor de melding van overluid muziek. Hij gebruikte krachttermen tegen de agenten en bracht een van hen een vuistslag toe in het gezicht. De gezondheidsbril van die politieman is daarbij stukgegaan.

De politie ontving de melding dat op een adres op Paramaribo-Noord overluid muziek werd afgedraaid. Zij ging naar de locatie om de hoofdbewoner aan te spreken. De verdachte die ook op het adres was, ging tekeer tegen de politie en gebruikte krachttermen. Hij stapte in zijn auto. De man maakte heel luid muziek aan en bleef de politiemannen treiteren.

De politiemannen gingen over tot de aanhouding, maar de man bracht een van hen een vuistslag toe in het gezicht. De politie wist met assistentie van haar collega’s hem te arresteren.

De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname achter slot en grendel geplaatst.